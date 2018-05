Le combat de la scolarisation des enfants du voyage

En règle générale, les relations entre l’école et les familles sont loin d’être évidentes.

Si les inscriptions en maternelle et primaire augmentent depuis plusieurs années, le passage entre le CM2 et la 6e reste plus problématique.

Ainsi, en juillet 2016, selon les chiffres du Rectorat de Nantes, l’inscription en maternelle et en école élémentaire est en nette progression en Loire-Atlantique par rapport à 2014-2015 : +35,2 % pour la première (soit 242 enfants) + 29,3 % pour la seconde (soit 759 enfants).

Mais, qu’elles soient dans l’itinérance ou non, c’est à partir du collège que cela bloque. Plutôt que l’inscription en établissement, nombre de familles choisissent le Centre national d’enseignement à distance (Cned), comme modalité d’instruction pour leurs enfants. Un accès gratuit à l’éducation, que l’institution scolaire accepte dans sa majorité, même si une circulaire de 2012 stipule bien que le recours au Cned « ne saurait devenir le mode habituel de scolarité » sauf dans « des cas avérés de déplacements fréquents ».

Qu’il soit Voyageur ou sédentaire, il est important de préciser que, pour un élève âgé de 12 à 16 ans, une scolarité à distance est très difficile à mener à bien. D’autant plus dans des situations où les parents, eux-mêmes, n’ont peu ou pas été scolarisés.

Réalisation : Pierre-Yves Bulteau (pour l’ADGVC 44)

Programmation musicale :

Retrouvez la chaîne de Michto sur YouTube