Ferveur et engagement aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Imaginez le décor.

Les Saintes-Maries-de-la-Mer, c’est 2 500 habitants à l’année. Mais, du 20 au 25 mai, ce sont 25 000 Voyageurs et Gitans de l’Europe entière qui descendent dans la capitale de la Camargue pour fêter et célébrer sainte Sara.

Sara e kali, Sara la noire. Sara qui, selon la légende, aurait accueilli sainte Marie Jacobé et sainte Marie Salomé, venant de l’autre bout de la Méditerranée. De Palestine. Ce geste a donné naissance aux Saintes-Maries-de-la-Mer et pose, aujourd’hui encore, les bases des valeurs d’accueil, d’hospitalité et de solidarité.

Des valeurs que sont venus chercher les membres d’une délégation de l’association départementale des gens du voyage citoyens de Loire-Atlantique. A sa tête, Christophe Sauvé, secrétaire général de l’ADGVC 44 mais aussi Rachai.

Le Rachai, c’est le curé des Voyageurs. Avec Christophe, dans cet avant-dernier Michto de la saison, nous allons plonger au cœur de la crypte de l’église du XIe siècle où repose Sara.

Un voyage aux Saintes-Maries où nous rencontrerons également Marc Béziat, le délégué général de l’association nationale des gens du voyage citoyens. Marc qui nous dira combien sont encore et toujours importantes les valeurs de sainte Sara dans le combat quotidien des Voyageurs.

Réalisation : Pierre-Yves Bulteau (pour l’ADGVC 44)

Programmation musicale :

Syracuse, de Henri Salvador, reprise gitane

Les yeux de la Mama, par Kendji Girac, reprise gitane

