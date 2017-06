Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 5 juin :

> Férié, pas d’émission.

Mardi 6 juin :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré).

> "Les clés de la science" , un rendez-vous mensuel de vulgarisation scientifique proposé par Corentin Guigot.

> Focus sur le festival "La Réplique" , proposé par le "Collectif Contes à rebours" à rebours au TNT (Nantes) du 6 juin au 1er juillet.

Mercredi 7 juin :

> Le tourisme autrement avec l’association Les Greeters .

Jeudi 8 juin :

> L’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

> Reportage chez "Mon Oncle" (rue d’Alger - Nantes), bistrot-grignotte et lieu de convergence culturelle et associative.

Entretien avec Pierre Surun, maître des lieux.

> "Poussières d’Images" , la chronique "coups de cœur" cinéma de Nathalie Guillotte Islahen.

Vendredi 9 juin :

> L’Agenda Archi , le rendez-vous mensuel avec la Maison Régionale de l’Architecture des Pays de la Loire avec Nancy Roquet.

> Une interview de Paul Wiffen, compositeur, invité par le festival Synthfest de Nantes.

Il a travaillé avec Vangelis, Ridley Scott, Steevie Wonder, Peter Gabriel,...