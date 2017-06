Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 19 juin :

> La chronique "jeu" proposée par Thomas Vuarchex.

> Contes et arts du récit avec Anne-Gaël Gauducheau de la compagnie La Lune Rousse à propos des Voyages Extraordinaires et de La Bête de Scène (7 juillet au 4 août) : spectacles, animations artistiques, ludiques et gourmandes.

Parc et jardins du Grand-Bellevue, Jamet, Rossignols (Nantes) ; Clos-Fleuris - Richolets (saint-Herblain).

Mardi 20 juin :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> Un entretien avec Jean-François Marquet, journaliste et auteur de "Ressentiments distingués" , un recueil d’aphorismes paru aux éditions Joca Seria (2017).

Mercredi 21 juin :

Jeudi 22 juin :

> L’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis

> La chronique LDH , un rendez-vous mensuel à propos des droits humains par Une chronique sur les droits humains par la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme .

Vendredi 23 juin :

"Comment Vont Les Fourmis ?"

Le rendez-vous mensuel avec l’économie sociale et solidaire : reportages, témoignages et décryptages de celles et ceux qui sont à l’œuvre dans cette autre économie.

Un vendredi par mois de 12h à 13h.

Pour ces dernières Fourmis de la saison 2016-2017 et à l’approche de l’été, l’émission va s’intéresser aux Coopératives Jeunesse de Services .

Les Coopératives Jeunesse de Services sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat coopératif qui accueillent des 16-18 ans pendant l’été.

Initiées il y a près de 30 ans au Québec, les CJS ont fait leurs preuves et sont actuellement déployées en France par Coopérer pour Entreprendre .

Elle permettent à des jeunes adolescents d’expérimenter la création d’une entreprise coopérative le temps d’un été. Un groupe d’adolescents, accompagnés par deux animateurs, crée l’entreprise, propose des services, gère l’entreprise démocratiquement et collectivement et se rémunère de son travail. Un apprentissage par l’action qui permet de développer l’esprit d’entreprise et d’initiative, l’autonomie, le travail collectif et la confiance en soi (source : La France S’engage ).

Avec :

Coralie Valanchon, ancienne animatrice CJS sur St Herblain

Chloé BAUDOIN et Marion PARIZOT , chargées de Mission et d’Animation de la CJS de Saint-Herblain

Catherine Manzanares, présidente du Crédit Agricole de St Herblain et membre du comité local.