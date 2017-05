Théâtre à l’oreille : Joël POMMERAT

Joël Pommerat, né à Roanne, est un auteur et metteur en scène français, mais il préfère se définir comme « auteur de spectacle ». Il monte généralement ses propres textes.

Il découvre sa passion pour le théâtre au collège puis lorsqu’il se rend pour la première fois au Festival d’Avignon. Il renonce à devenir enseignant et s’installe à Paris pour devenir comédien. À 19 ans, il est engagé par la compagnie Théâtre de la Mascara dans l’Aisne. Mais la place de l’acteur lui semble ingrate et à 23 ans, il décide de se consacrer à l’écriture. Joël Pommerat fonde la compagnie Louis Brouillard en 1990 (après coup, il explique ce nom comme une référence au prénom de son père et un clin d’œil aux frères Lumières ainsi qu’au Théâtre du Soleil). Il crée ses premiers spectacles au Théâtre de la Main d’Or à Paris. Au bout de dix ans de travail, renonçant au cinéma auquel il a consacré trois années à travers l’écriture d’un scénario et la réalisation de courts métrages, il décide de rassembler un groupe d’acteurs avec lesquels il s’engage dans la durée pour faire des spectacles. En 2003, le jour de ses quarante ans, il propose à Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Pierre-Yves Chapalain, Lionel Codino, Philippe Lehembre, Ruth Olaïzola et Marie Piemontese de monter avec eux une pièce par an pendant 40 ans. Depuis 2001, la compagnie Louis Brouillard présente ses spectacles en tournée. Les deux pièces Au monde et Le Petit Chaperon rouge en 2004 marquent un tournant dans la reconnaissance du travail de Joël Pommerat, du côté du public comme de la critique. La compagnie Louis Brouillard est conventionnée et reçoit le soutien du Ministère de la Culture / et de la Région Île-de-France. Je cite François Flahault, philosophe et anthropologue, Les pièces de Joël Pommerat sont profondément ancrées dans le monde contemporain. Leurs personnages représentent un condensé de la société, depuis les cercles du pouvoir économique et politique en passant par l’aristocratie ou les ordres religieux jusqu’à différentes composantes de la classe moyenne, des cadres aux travailleurs indépendants ou précaires. À travers la représentation de divers microcosmes, Joël Pommerat aborde les grandes questions du travail, de la famille, du pouvoir, de l’amour ou de l’idéal en interrogeant ce qui donne aux individus le « sentiment d’exister » Sa dernière pièce : Ca ira 1 fin de Louis que certains d’entre vous ont peut-être vu au grand T a reçu 3 récompenses aux molières 2016, le Molière du théâtre public, le Molière de l’auteur francophone vivant , et le Molière du metteur en scène d’un spectacle de théâtre public.

Cendrillon Avant que la mère de Sandra ne décède, celle-ci "aurait dit" à Sandra de ne jamais cesser de penser à elle plus de cinq minutes ou bien cette fois elle mourrait "en vrai". Ces paroles que Sandra n’a pas tout à fait comprises arrêtent le temps et la charge du poids de la mort de sa mère. Comment Sandra/Cendrillon parviendra-t-elle à remettre sa vie en marche en se délivrant du malentendu qui l’accable ?

La grande et fabuleuse histoire du commerce Cinq vendeurs, cinq représentants de commerce se retrouvent après une journée de labeur, une journée passée à vendre, à convaincre les clients potentiels. Joël Pommerat nous montre ici des individus prisonniers d’un système qui détruit tout lien de confiance entre les êtres.

A propos de la pièce, La réunification des deux Corées , Joël Pommerat nous dit : La pièce est une suite d’instants sans unité déclarée ou cohérence narrative. Elle ressemble plus à une succession de petits fragments fictionnels, comme des nouvelles sur un thème à peu près commun. Cette pièce nous parle d’amants, d’amis, de couples mariés ou pas, de relations passagères, d’amour ou de manque d’amour.

Les deux premiers extraits de pièces que vous venez d'entendre ont été enregistrés dans les locaux de jet fm 91.2. L'extrait de la pièce La grande et fabuleuse histoire du commerce a été enregistrée par notre association Des Voix dans la nuit au profit de l'association Valentin Hauy en 2013.