Théâtre à l’oreille de février

Vous allez pouvoir entendre des extraits des oeuvres suivantes :

Trois femmes . Dans cette pièce, trois femmes sont en présence, trois générations de deux classes sociales : Joëlle la mère, Joëlle la fille et la vieille madame Chevalier. Dans cet extrait, Joëlle, la mère, vient d’être engagée comme garde-nuit et arrive chez madame Chevalier qui supporte mal les gardes diplômées que lui envoie sa fille. Puis, à son tour, Joëlle, la fille, arrive et chacune va jouer une comédie, sa comédie.

Dans Comédies Tragiques , nous assistons à la difficulté des êtres humains à se confronter au monde d’aujourd’hui et, comme dans une ronde, chacun est appelé à vivre et à subir différents rôles.

Le ciel est pour tous . Dans cette fable en trois temps, une famille se trouve confrontée à la question de la foi. L’enterrement du grand-père, la recherche d’identité du fils face au père, le mariage de la fille aînée et la sortie de son livre autour de l’affaire Calas sont autant de situations où les croyances des uns et des autres prennent de plus en plus de place, même pour ceux qui pensaient ne pas être concernés par le religion. Au-delà de la question de la foi, surgit une autre dimension, collective, politique. Autour de la religion et de cette fameuse tolérance qui devrait permettre de vivre ensemble. Jusqu’où la tolérance ?...