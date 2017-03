Théâtre à l’oreille : Les discriminations

Juan Antonio Mayorga, né le 6 avril 1965 à Madrid, est un dramaturge espagnol. Il est traduit en de nombreuses langues et joué dans de nombreux pays.

En 1988, il obtient un diplôme universitaire en philosophie et en mathématiques. Il poursuit ses études à Münster, Berlin et Paris. Il devient docteur en philosophie en 1997. Il exerce les fonctions de professeur de dramaturgie et de philosophie à l’École Royale Supérieure d’Art Dramatique de Madrid.

En Espagne, il a obtenu en 2007 le Prix National du théâtre.

En 2012, la pièce Le Garçon du dernier rang a été adaptée au cinéma par François Ozon sous le titre Dans la maison.

Nous avons choisi un extrait de la pièce Les Insomniaques que Juan Mayorga a écrite après la promulgation d’une loi sur l’immigration en Espagne en 2000 par la droite alors revenue aux affaires. Cette loi radicalisait l’expulsion des sans-papiers. En dramaturge buñuelien, il a imaginé cette fable improbable et métaphysique. Le « petit » homme de la rue y fait chanter son « grand » voisin du dessous : l’immigré clandestin. C’est ainsi qu’il les appelle : le Grand et le Petit.

Rumeur de Jean-Michel Ribes a été écrite en 1972 Jean-Michel Ribes, né le 15 décembre 1946 à Paris, est un acteur, dramaturge, metteur en scène de théâtre, réalisateur, scénariste français, auteur de publicités

En novembre 2001, Catherine Tasca, ministre de la culture, et Bertrand Delanoë, maire de Paris, le nomment directeur du Théâtre du Rond-Point. En 2002, il reçoit le Molière du meilleur auteur francophone pour sa pièce Théâtre sans animaux, ainsi que le Molière de la meilleure pièce comique.

La pièce courte, Rumeur, peut se résumer en une phrase : Comment une phrase anodine devient une monstruosité raciste.

Rixe de Jean Claude grumberg Jean-Claude Grumberg est un dramaturge, scénariste et écrivain français, né à Paris le 26 juillet 1939 qui a aussi écrit des pièces pour enfants.

Son père et ses grands-parents sont raflés devant lui à Paris et déportés pour ne pas revenir en 1942. Lui-même et son frère sont recueillis à la Maison des enfants de Moissac. Ce traumatisme accompagnera toute son œuvre[1].

Avant de devenir auteur dramatique, Jean-Claude Grumberg exerce plusieurs métiers, dont celui de tailleur, milieu qu’il prend pour cadre de sa pièce L’Atelier. Il découvre le théâtre en étant comédien dans la compagnie Jacques Fabbri. Il devient écrivain en signant en 1968 Demain, une fenêtre sur rue, puis des textes courts, comme Rixe, qui sera joué à la Comédie-Française.

Rixe met en scène un personnage peureux, imbécile et raciste au dernier degré. Ayant provoqué un accident, préférant le flot d’injures au constat à l’amiable, il rentre chez lui, persuadé qu’il a été suivi, et avec sa femme, il va se laisser aller à ses instincts racistes, retournant la situation à son profit, tout en étant intimement persuadé qu’il est dans ses droits.