Visite guidée de l’exposition Knock Outsider Komiks à Angoulême

Pour la 44e édition du festival international de la bande dessinée d’Angoulême, La ’S’ Grand Atelier et les éditions Frémok investissent l’Hôtel Saint Simon (rue de la Cloche Verte à Angoulême), pour une passionnante exposition qui rassemble les travaux publiés ou non des artistes déficients mentaux qui fréquentent cet atelier à Vielsalm (Belgique).

Nous en faisons une visite commentée en compagnie du commissaire de cette exposition, Erwin Dejasse.

En contrepoint musical : The Choolers / Division

NB : Cette émission remplace le programme prévu, suite à un problème de son sur le premier débat de l’AdaBD. Retour au programme normal dès demain, détails ici