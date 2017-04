1er service (12h-13h) 2ème service (17h-18h), l’info au quotidien sur Jet FM



Lundi 10 avril :

Une heure avec Xavier Liébard, réalisateur, à propos de son documentaire "Les voix du large" diffusé sur France 3 ce lundi 10 avril à 23h30.

Mardi 11 avril

Diffusion du débat enregistré le samedi 8 avril à Nantes dans le cadre de "Démocratie is coming" , une journée d’échanges et d’ateliers organisé par le Mouvement du 10 novembre .

Discussion et participation de la salle avec :

Le Parti Pirate , représenté par Guillaume Josse

Nous Citoyens , représenté par Antoine Nivard

Le Mouvement du 10 novembre , représenté par Margot Medkour.

Au menu 3 sujets :

1) La démocratie

2) Le travail

3) L’écologie

Mercredi 12 avril

"Comment Vont Les Fourmis ?" , l’émission mensuelle dédiée à l’économie sociale et solidaire.

"E.S.S. & énergies renouvelables, quelles réponses des acteurs de l’économie sociale et solidaire ?"

Dans cette émission, c’est particulièrement d’énergie solaire dont il va être question, ainsi que d’un projet de création d’une coopérative Cowatt (1), dont l’objectif à 10 ans est d’équiper 1000 toits de panneaux photovoltaïques.

Les invités :

Eric BUREAU, association Alisée .

Michel COQUARD, association Cap Soleil .

Maxime MENET, association Bolivia Inti Sud Soleil .

(rediffusion de l’émission du 31 mars).

Jeudi 13 avril

Vendredi 14 avril :

« La fin du travail, une bonne nouvelle ? »

Le revenu universel, la société du travail ou la société sans travail sont des questions qui ont surgi dans le débat démocratique de la campagne des présidentielles de 2017.

En est-on arrivé à la fin du travail comme l’annonçait Jéremy Rifkin dans un ouvrage célèbre publié il y a plus de 20 ans ? Quelles vont en être les conséquences de ce bouleversement et que seront ou devront être nos vies dans cette perspective ?

Eléments de réponse avec :

Paul Jorion, anthropologue, professeur associé à l’Université Catholique de Lille, écrivain.

Christophe Patillon, historien du travail et membre du C.H.T. , le Centre d’Histoire du travail de Nantes.

Rediffusionde l’émission du 24 mars dernier, réalisée au lieu unique (Nantes) à l’occasion des "Rencontres de Sophie" .