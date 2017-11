Disquette Molle - La mort dans les jeux vidéo

On ne s’en sort pas contre un boss, c’est la punition, un tir ennemi, et c’est l’agonie la tronche dans la bouillasse... Sans compter la lave et les trous, toujours prompt à nous mettre copieusement en rogne alors qu’on avait tellement avancé. Bref s’il y a bien un point commun à quasiment tous les jeux vidéo, c’est qu’une bonne part de l’aventure se passe généralement très mal.

Mais qu’est-ce que signifie mourir virtuellement ? Qu’est-ce que cela implique pour nos fragiles petits cerveaux ? Et déjà, pourquoi est-ce qu’on meure dans un jeu vidéo ?!!

Aujourd’hui on parle du trépas dans les jeux vidéo, en compagnie de Yann Leroux, psychologue à Bordeaux, auteur de “Les jeux vidéo, ça rend pas idiot” chez FYP Éditions et que vous pouvez retrouver sur son site, psyetgeek.com.

Mais aussi, dans "L’odyssée Vidéoludique", le portrait de Will Wright, créateur des Sims. Et l’instant découverte tout en cellulos, sur le tout nouveau Cuphead.

Un grand merci à Geoffroy pour l’habillage sonore de l’émission, à Julien pour l’identité visuelle et à Alexia qui a prêté sa voix. Le générique de l’émission est un remix du thème de Super Mario World par Vector U.

Prochaine émission le 12 décembre.