Disquette Molle - Le jeu vidéo sérieux

On appelle ces jeux des Serious game et dans la région nantaise, sur la quinzaine de studios de jeux vidéos, au moins six travaillent dans ce secteur un peu particulier, celui du jeu sérieux...

Comment fabrique-t-on un serious game ? Quels usages en font les entreprises, les collectivités ou les associations ? En tant que particulier, est-ce que ça peut me servir à quelque chose ?

Christophe Houllier et Jérôme Duhamel, du studio Gamepulp, basé à Cholet, et Vincent Baillet, qui conseille les entreprises qui souhaitent créer leurs propre serious game, via le site Gameprojet.fr sont venus nous expliquer ce qu’est le serious game.

Dans cette émission on aborde aussi le jeu vidéo à Nantes, avec Eddy Céléstine, du collectif Atlangames.

Et ne manquez pas la chronique « L’Odyssée Vidéoludique », le portrait d’une grande figure du jeu vidéo.

Voici les liens des jeux dont je parle en introduction.

Le jeu pour apprendre aux enfants à manger des légumes

Le jeu sur le recyclage des stylos

Le jeu sur l’aéroport Notre-Dame-des-Landes

Les liens vers les sites de nos invités :

Gamepulp

Gameproject

Atlangames

Dans l’émission, nous évoquons aussi les sociétés Succubus interactive, basée à Nantes et Molleindustria, qui est spécialisée dans le serious game militant (éloignez les enfants, certains peuvent être choquants).

Et pour allez plus loin, je vous conseille l’excellent dossier de Cooldown, à ce sujet.

Un grand merci à Geoffroy pour l’habillage sonore de l’émission, à Julien pour l’identité visuelle et à Alexia qui a prêté sa voix. Le générique de l’émission est un remix du thème de Super Mario World par Vector U.

Prochaine émission le 7 novembre, on parlera de la mort dans le jeu vidéo.