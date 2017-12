Disquette Molle - Les Otome

“L’Amour interdit”, “Seras-tu ma princesse”, “Love Academy” ou bien “Romance Illégale”, ce sont tous des jeux de romance, inspirés, ou d’origine japonais, et si vous ne les connaissez pas, vos petites nièces ou vos petites soeurs en sont sûrement fans !

Ce sont des otome games, et ici, à Nantes, a été conçu l’un des plus populaire, avec plus de 9 million de comptes créés : Amour Sucré. On le doit à la société Beemoov, et ChiNoMiko qui en est la créatrice, et illustratrice est avec nous.

Depuis Lille, nous accueillons aussi Leticia Andlauer, qui anime le blog Pensées & Otome et qui étudie ces jeux dans le cadre de sa thèse universitaire.

On restera au Japon dans “L’Odyssée Vidéoludique”, avec le portrait de Shu Takumi, le créateur et scénariste de la série des Ace Attorney.

