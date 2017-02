Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 6 février :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> Thierry Maillard ; comédien et metteur en scène, compagnie La Palissade ; Elsa Maillard, comédienne, à propos de “Lettre à Nour” (d’après un ouvrage remarquable signé Rachid BENZINE : « Nour, pourquoi n’ai-­‐je rien vu venir ? » ), pièce jouée à la Salle Paul Fort / La Bouche d’Air (Nantes) le samedi 18 février.

Mardi 7 février :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré.

> "Les clés de la science" , une chronique mensuelle de vulgarisation scientifique écrite et présentée par Corentin Guigot, montée par Maxime Evain.

> Un entretien avec Olivier Azam, réalisateur (Les Mutins de Pangée) à propos du film "La Cigale, le corbeau et les poulets" visible au cinéma Le Concorde (Nantes) jusqu’à la fin février.

Mercredi 8 février :

> "Longueur d’Ombre" , une composition pêle-mêle de textes, de brèves, d’archives sonores, de musiques et de sons. Un recensement d’intensités par Pauline Burtin.

Jeudi 9 février :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

> Xavier Nerrière du C.H.T. (Centre d’Histoire du Travail de Nantes) et Séverine Misset, sociologue, à propos d’un projet de recherche en partenariat avec plusieurs laboratoires de la Faculté sur les pratiques photographiques des militants (mouvement ouvrier et mouvement social en général).

Vendredi 10 février :

> "Sonar" , quinze minutes de parole pour évoquer une oeuvre d’art plastique au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes comme initiées. Une chronique de Catherine Wloszczowski.

> "Les Collections Mouvantes" , micro-édition et publication d’auteurs – photographes, illustrateurs et écrivains.

Discussion avec les initiateurs du projet dans la perspective de la soirée de lancement à Pol’N le jeudi 2 mars à partir de 18h00.