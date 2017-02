Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 27 février :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

Présentation de Edenia de Mathieu Lanvin, illustré par Camille Chaussy, édité par Blam .

Edenia est un des six jeux en lice pour le prix Double 6 du festival des jeux de Saint-Herblain.

> Un entretien avec un représentant de l’association "Santé à Voix Haute" .

> La chronique MPVite , le rendez-vous mensuel avec l’art contemporain signé Pauline Venet.

Mardi 28 février :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> La Tête Dans Le Flux , chaque mois une chronique d’une vingtaine de minutes sur les actualités liées au monde numérique, proposée par l’association Ping .

> Marine Guérin de la Fal 44 / Ligue de l’Enseignement pour une présentation des S.E.C.D. , Semaines de l’Education Contre les Discriminations.

Mercredi 1er mars :

Une émission spéciale consacrée au médiateurs de quartier.

Jeudi 2 mars :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

> La chronique LDH proposée par la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme .

> Un entretien avec Karina Ikrelef pour une présentation et une première diffusion de Republic Erotica , un nouveau rendez-vous sur Jet fm ou quand la république a des problèmes de libido.

Vendredi 3 mars :

> "Sonar" , quinze minutes de parole pour évoquer une oeuvre d’art plastique au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes comme initiées. Une chronique de Catherine Wloszczowski.

> L’Agenda Archi , la chronique mensuelle de la Maison Régionale de l’Architecture en Pays de la Loire.

> Les SISM , Semaines d’Information sur la Santé Mentale.

Thème des SISM pour l’édition 2017 : "La santé mentale au travail".

Présentation par Sylvie Paumier et François Bertholon du Centre Hospitalier Georges DAUMEZON (Bouguenais- 44 ).