Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 13 mars :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> "Les 48H de l’agriculture urbaine" , Nantes les 18 et 19 mars. Un festival pour mettre en lumière des initiatives pour rendre la vi(ll)e plus belle.

> "La chronique MPVite", , une chronique mensuelle sur l’art contemporain présentée par Pauline Venet de l’association MPVite .

Mardi 14 mars :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> Quel prix de la vie en France ? Réponse avec le responsable national du plaidoyer de Médecin du Monde, Olivier Maguet, contre le prix exorbitant de certains médicaments.

> La Tête dans le Flux . L’association PiNG propose chaque mois une chronique d’une vingtaine de minutes sur les actualités liées au monde numérique.

Mercredi 15 mars :

Jeudi 16 mars :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

> Les Rencontres de Sophie , un fol week-end philosophique au lieu unique à Nantes (24, 25 et 26 mars).

Discussion avec Jean-Michel Vienne, de l’association Philosophia et Jean-Luc Nativelle, auteur et philosophe.

Vendredi 17 mars :