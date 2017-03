Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !



Aux côtés des 60 associations membres du collectif des SECD coordonné par La Ligue de l’Enseignement - FAL 44 , bénévoles et salariés de Jet FM réaffirment à l’antenne leurs valeurs en faveur des libertés, de l’égalité et de la fraternité.

Une mobilisation quotidienne qui s’accentue autour de cette semaine spéciale de programmation dédiée à lutter encore et toujours contre l’insupportable !

LUNDI 20 MARS :

12h / Le MIDI : Emission avec Alain Bunford , président de la LICRA de Loire-Atlantique (Ligue Contre le Racisme et l’Antisémitisme).

MARDI 21 MARS :

12h / Le MIDI : Quand des jeunes européens s’engagent contre les discriminations.

Émission spéciale dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les discriminations.

Grande-Bretagne, Italie, Bulgarie et France... 4 associations européennes qui mobilisent des jeunes pour l’égalité des droits viennent témoigner de leurs actions, croiser leurs regards et évoquer les particularités de leur pays.

MERCREDI 22 MARS :

12h / Le MIDI : Quels recours pour les personnes victimes de discriminations ?

Discrimination à l’embauche, accès au logement... comment faire valoir ses droits à l’égalité ? Comment les victimes s’emparent-elles - ou pas - des outils existants ? Quel accompagnement proposent les acteurs locaux mobilisés sur cette question ? Témoignages et éléments de réponse avec des représentants du Défenseur des droits , du Centre d’accès aux droits et de la Mission Égalité de la Ville de Nantes.

JEUDI 23 MARS :

12h / Le MIDI : Diffusion du documentaire réalisé pour l’occasion au Musée de la Résistance de Chateaubriant. Visite guidée de ce lieu de mémoire par Michel Courbet , administrateur de l’association des Amis du Musée de la Résistance de Chateaubriant.

VENDREDI 24 MARS :

12h / Le MIDI : Une heure avec la LDH Emission avec Annie Richard et Joseph Léna de la section de Nantes et du pays nantais de Ligue des Droits de l’Homme, sur le thème des discriminations .

Retrouvez le programme complet du collectif des SECD sur le site de la Ligue de l’enseignement FAL 44