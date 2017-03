Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 27 mars :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> Un entretien avec Dominique A à propos de "Des Liens", un nouveau collectif d’acteurs culturels et de dessinateurs qui se propose d’oeuvrer pour permettre à des personnes en précarité d’accéder gratuitement aux salles de spectacle. "Des Liens" c’est aussi une soirée à Stéréolux le 31 mars avec Dominique A, Stranded Horse, Invaders et Das Kino.

Mardi 28 mars :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

Emission spécial alternance.

Mercredi 29 mars :

"La bande-son" , une chronique de Jérôme Romain axée sur la musique au cinéma, parce que la musique d’un film est parfois plus connue que le film lui-même !

Emission écogestes.

Jeudi 30 mars :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

> Florence Bourhis du Cinématographe , à propos de "Playtime" , la quinzaine du réseau SCALA (Salles de Cinéma Associatives de Loire-Atlantique), du 1er au 18 avril .

Vendredi 31 mars :

"Comment Vont Les Fourmis ?" , la mensuelle de Jet fm dédiée à l’économie et solidaire.

Au menu : "ESS & énergies renouvelables" . , avec :

L’association Alisée , à propos du projet "CoWatt" , Cap Soleil et Bolivia Inti Sud Soleil .