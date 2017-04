Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 3 avril :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> Un entretien avec Xavier Liébard, réalisateur, à l’occasion de son dernier film documentaire "Les voix du large" et de la soirée projection-rencontre au cinéma Le Concorde (Nantes) le 5 avril prochain..

Mardi 4 avril :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> 5ème édition de La braderie des écossolies , le 9 mai au Solilab.

Présentation de l’évènement proposé par Raphaëlle Gouédard, chargée de l’évènementiel et de communication.

Mercredi 5 avril :

Jeudi 6 avril :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

> Un entretien avec Anne-Line Drocourt, réalisatrice sonore actuellement en service civique à Jet fm , lauréate du prix "1er Prix carnet sonore 2016" pour "Petit inventaire" .

Vendredi 7 avril :

> L’Agenda Archi , le rendez-vous mensuel de la Maison Régionale de l’Architecture en Pays de la Loire, présenté par Nancy Roquet.

> Sonar , quinze minutes de parole pour évoquer une oeuvre d’art plastique au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes comme initiées. Une chronique de Catherine Wloszczowski.