Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 24 avril :

> La chronique "jeu" proposée par Thomas Vuarchex.

Le jeu du jour "Watizit" , un jeu d’Hervé Marly, édité par Ravensburger .

> "Le jour d’après" : retour et regard sur les résultats du premier tour des élections présidentielles avec Denis Sieffert, directeur de l’hebdomadaire Politis et Jean-Luc Nativelle, auteur, philosophe et enseignant, membre de l’association Philosophia .

Mardi 25 avril :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré.

> "La Tête Dans Le Flux" , un rendez-vous mensuel proposé par l’association Ping autour de sujets liés au numérique.

> L’association "Gynécologie sans frontières" à propos de l’exposition d’un reportage du photojournaliste Olivier Pain à l’ Espace Simone de Beauvoir (Nantes) du 24 avril au 1er juin.

Mercredi 26 avril :

> "La bande-son" , quand la musique d’un film est plus connue que le film lui-même. Une chronique mensuelle proposée par Jérôme Romain.

> Entretien avec deux représentantes locales du mouvement "Les Colibris" à propos de l’évènement "Le chant des colibris" sous les Nefs et à Stéréolux à Nantes le samedi 29 avril.

> "Longueur d’Ombre" , chaque mois, une composition pêle-mêle de textes, de brèves, d’archives sonores, de musiques et de sons. Un recensement d’intensités par Pauline Burtin.

Jeudi 27 avril :

> La chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

> Le rendez-vous mensuel avec la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme .

> "Poussières d’Images" , le rendez-vous coup-de-coeur cinéma signé Nathalie Guillotte-Islahen.

Vendredi 28 avril :

"Comment Vont Les Fourmis ?" , la mensuelle de Jet fm dédiée à l’économie sociale et solidaire.