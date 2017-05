Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 8 mai :

Férié

Mardi 9 mai :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> La Tête Dans Le Flux , chaque mois l’équipe de PiNG propose chaque mois une chronique d’une vingtaine de minutes sur les actualités liées au monde numérique.

> La chronique "jeu" , un rendez-vous hebdo avec le monde ludique signé Thomas Vuarchex.

Mercredi 10 mai :

> Un entretien avec François Ripoche, musicien.

Une interview proposée et animée par Henri Landré.

> Longueur d’Ombres , composition pêle-mêle de textes, de brèves, d’archives sonores, de musiques et de sons. Un recensement d’intensités proposé par Pauline Burtin.

Jeudi 11 mai :

> Politis la chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de Politis.

> Poussières d’Images , le rendez-vous mensuel avec les coups-de-cœur-cinéma par Nathalie Guillotte Islahen.

Vendredi 12 mai :

Kikeriki , une nouvelle émission sur l’écologie en France et en Allemagne ! Elise et Karina enfilent leurs bottes de pluie, rangent un micro dans leur K-way banane et vont sur le terrain pour vous parler de déchets nucléaires, pollution de l’air, faucheurs d’OGM…