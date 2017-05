Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 15 mai :

> La chronique "jeu" proposée par Thomas Vuarchex.

> Guillaume Chocteau, directeur de Ressources Solidaires , le portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire.

Discussion autour des nouveaux outils de veille sur le travail et l’ESS que Ressources Solidaires met en place.

Mardi 16 mai :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> Riverains en colère : reportage à propos et avec les habitant(e)s proches du Boulevard de La Baule à Saint-Herblain mécontents des perturbations et conséquences des travaux en cours dans le secteur.

Mercredi 17 mai :

"La bande-son" , une chronique de Jérôme Romain axée sur la musique au cinéma, parce que la musique d’un film est parfois plus connue que le film lui-même !

Jeudi 18 mai :

> Politis la chronique de l’actualité politique et sociale avec la rédaction de Politis.

Le Festival national de Steel-Bands qui aura lieu à Nantes et Saint-Herblain les 27 et 28 Mai. Un évènement proposé par Calyp’s Atlantic .

Vendredi 19 mai :

"Comment Vont Les Fourmis ?" , la mensuelle de Jet fm dédiée à l’économie sociale et solidaire.

Rediffusion de l’émission du 17 mai.

Au menu : L’habitat participatif : et si on pensait et habitait son logement autrement ?

_ L’habitat participatif peut être défini comme "une démarche citoyenne où des personnes se regroupent pour concevoir ensemble leur logement & des espaces mutualisés" (source Wikipedia).

Dans cette démarche où est conviée l’intelligence collective, les occupants imaginent et mettent en oeuvre ensemble les règles et principes qui vont régir leur vie dans leur résidence.

Avec :

Michel Hubert, habitant de Babel Ouest à Nantes

Olivier Cencetti de l’association L’Echo Habitant

Marylène Briand, habitante de Les Petits Moulins à Rezé, membre de l’association HEN (Habitats et Energies Naturels) qui porte un projet Halage et le projet senior sur l’île de Nantes (Les Cologis 44),

Bruno Suner de l’association HEN qui porte un projet à La Montagne, anime des ateliers pédagogiques avec des habitants et travaille sur le Réseau Habitat Participatif dans l’Ouest.

Préparation et animation : Alexandra Jore.

Réalisation : Lucas Pizzini.