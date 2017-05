Le M.I.D.I. du lundi au vendredi...à midi !

Lundi 29 mai :

> La chronique "jeu" proposée par Thomas Vuarchex.

> Olivier Briand de l’association Patch Work Music , à propos de la 4ème édition du SynthFest , festival dédié au synthétiseurs, les 2, 3 et 4 juin au "Dix", 10 place des Garennes à Nantes (Butte Sainte-Anne).

Mardi 30 mai :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré.

> Florence Bourhis, du Cinématographe pour une présentation du Centenenaire Jean Rouch , cinéaste et ethnographe (31 mai au 20 juin).

Mercredi 31 mai :

"Refaire le monde du travail" , rediffusion de l’émission du 30 mai réalisée à Trempolino-La Place.

Présentation ICI.

Jeudi 1er juin :

> L’actualité politique et sociale avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis .

> Le rendez-vous mensuel de la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme .

> Riverains en colère à Saint-Herblain : les travaux en cours Boulevard Charles Gautier (ex Boulevard de La Baule) inquiètent les habitants du secteur.

Vendredi 2 juin :

Agir pour le développement économique des quartiers populaires :Frédéric Frénard, chargé de mission Résovilles , à propos du Forum Cités Cap’ du 6 juin à La Cité-Centre des Congrès de Nantes.

Avec :

Franck PILARD - Directeur Grand ouest VEOLIA

Emmanuelle KENA -Dirigeante, Imaneka

Caroline AUDRAN - Directrice de l’ouvre Boites 44