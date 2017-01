Le M.I.D.I. du 23 au 27 janvier

Lundi 23 janvier :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

Au menu : Un jeu un peu particulier aujourd’hui puisqu’il s’agit autant, sinon plus, d’un outil pédagogique que d’un jeu : Feelings de Jean-louis Roubira (auteur de Dixit) et Vincent Bidault.

> Un entretien avec Annaïck Domergue, de la compagnie Rachel Mademoizelle , à propos de "Dedans-Dehors" , une pièce où il est question de prison, jouée à la Salle Vasse , mercredi 25 et jeudi 26 janvier à 20h30.

Mardi 24 janvier :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré.

> "La bande-son" , une chronique de Jérôme Romain axée sur la musique au cinéma, parce que la musique d’un film est parfois plus connue que le film lui-même !

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

> Interview de Gérard Guérif, de la compagnie "Les Aphoristes" pour "Plus loin que loin", spectacle joué à l’Onyx de Saint-Herblain du 31 janvier au 3 février (20h30).

> "Comment Vont Les Fourmis ?" , la mensuelle de Jet fm dédiée à l’économie sociale et solidaire.