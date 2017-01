Le Midi du 16 au 21 janvier

Lundi 16 janvier :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> Gianni Cudazzo, historien de l’art et commissaire d’exposition à propos l’Europe de la tête aux pieds qui a lieu en ce moment à Cosmopolis

Mardi 17 janvier :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré

> L’association Nâga à propos de la collecte et de la revente d’ordinateurs à tout petits prix

Mercredi 18 janvier :

Jeudi 19 janvier :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis . Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

Vendredi 20 janvier :

> "Sonar" , quinze minutes de parole pour évoquer une oeuvre d’art plastique au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes comme initiées. Une chronique de Catherine Wloszczowski.