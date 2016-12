Le Midi du 19 au 23 décembre

Lundi 19 décembre

Comment les Fourmis ?

La mensuelle de Jet FM dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire. Rediffusion de l’émission du 16 décembre qui salue deux évènements portés par des structures et des acteurs de l’ESS.

Les 40 ans d’ ADT 44-85 , association d’aide à domicile, avec Geoffroy Verdier, directeur.

L’Autre Marché, du 3 au 23 décembre (squaire daviais à Nantes), présentation de l’édition 2016 par Raphaëlle Gouédard, chargée de communication pour Les Ecossolies.

Mardi 20 décembre : Rediffusion du Midi du lundi 12 décembre

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex. Chronique XXL ce lundi avec une sélection de jeux pour les fêtes de fin d’année concoctée par Thomas et par Valentin Aubry, du Temple du jeu , magasin spécialiste du jeu, situé à Nantes.

> La chronique MPVite, le rendez-vous mensuel avec l’art contemporain par Pauline Venet. Au menu : l’artiste Wilfried Nail pour l’exposition collective Nucléus auquel il participe, qui se tient jusqu’au 23 décembre à l’Atelier (rue Chateaubriand, Nantes). Focus sur le projet Under the Sand , un programme de recherche artistique et d’échange franco-tunisien, entre Nantes et Gafsa, porté par les associations Azones et Delta .

Mercredi 21 décembre : Rediffusion du Midi du mardi 13 décembre.

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré : un éventail de quelques bandes dessinées en leporello, attrapées dans ma bibliothèque et mises en regard avec deux nouveautés. la collection 2 W chez Bülb Comix. Elvis Road de Xavier Robel & Helge Reumann (Buenaventura Press) Marcel Duchamp, un petit jeu entre moi et je de François Ollislaeger (Actes Sud Bd/Centre Pompidou) René Magritte vu par... collectif (Actes Sud Bd/Centre Pompidou) Un Monde Flottant, Yokaï & Haïkus de Nicolas de Crécy (Noctambule/Soleil) Une Histoire de l’Art de Philippe Dupuy (Aire Libre/Dupuis)

> Deux Membres du GIGNV, le Groupe d’Intervention Grenouilles Non Violentes pour parler du mouvement des Faucheurs de chaise et de cette forme de militantisme radicale ET pacifique. Ils évoqueront également leurs actions récentes à Nantes et Saint-Nazaire qui s’inscrivent dans une mobilisation nationale pour dénoncer la fraude fiscale et plus particulièrement celle facilitée par la BNP Paribas.

> La chronique La Tête dans le flux dédiée ce mois-ci aux Civics Tech, ces technologies censées facilier et renouveller la vie démocratique.

Jeudi 22 décembre :

11e rencontre "Antipasti" autour d’un auteur de bande dessinée organisée par Maison Fumetti.

Aujourd’hui, c’est avec une couple d’auteur, Catel & Boquet (enregistré le 3 décembre à la librairie de la Hab Galerie), questionnés par Roxanne Moreil & Cyril Pedrosa.

Vendredi 23 décembre :

12e rencontre "Antipasti" autour d’un(e) auteur(e) de bande dessinée, organisée par Maison Fumetti.

Aujourd’hui avec Mai Li Bernard (enregistré à Maison Fumetti le 21 décembre), questionnée par Tangui Jossic & Henri Landré.

ATTENTION : IL PEUT Y AVOIR UN SOUCI TECHNIQUE SUR L’ÉCOUTE EN STREAMING - DANS CE CAS, VOUS POUVEZ TELECHARGER L’ÉMISSION EN FAISANT UN CLIC DROIT SUR LE PODCAST > COPIER LA CIBLE DU LIEN SOUS