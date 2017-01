Le Midi du 9 au 13 janvier

Lundi 9 janvier :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> Le rendez-vous mensuel avec l’art contemporain avec Pauline Venet et la chronique MpVite.

Au menu : un entretien avec Amélie Évrard, coordinatrice au centre d’art contemporain Le Grand Café (St-Nazaire), pour présenter l’exposition Deep Play , de l’artiste Harun Farocki, qui se tiendra du 13 janvier au 26 mars 2017 au LIFE de Saint-Nazaire.

> La Palestine, au-delà des images , la semaine du film palestinien, 1ère édition du 10 au 17 janvier.

Présentation par Pascale Charlot responsable de la Semaine et membre du bureau de l’ AFPS 44 , l’Association France Palestine Solidarité de Loire-Atlantique 44.

Mardi 10 janvier :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré.

> "La tête dans le flux" , la chronique mensuelle dédiée au numérique et proposée par l’association Ping .

> Médecins sans Frontières Grand Ouest à propos de l’exposition et de la conférence Grands brûlés, histoires à vifs à la faculté de médecine de Nantes du 10 au 12 janvier.

Mercredi 11 janvier :

> Anne Baumstimler, Wikipedienne qui anime des ateliers Wikipedia et Féminisme à l’espace Simone de Beauvoir

Jeudi 12 janvier :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

Tous les jeudis à 12h, rendez vous avec la rédaction de l’hebdomadaire Politis pour une chronique sur l’actualité politique et sociale, indépendante et engagée.

> La chronique Poussières d’images, la mensuelle cinéma de Nathalie Guillotte Islahen.

> Jean-Michel Maillard de l’ONG "Les Amis des Enfants du Monde" à propos de la 1ère collecte le 14 janvier pour la Barakàlivre , une vente de livres, BD, revues d’occasion les 18 et 19 mars prochains à la Barakason de Rezé.

Vendredi 13 janvier :

> Parrains par mille, association de parrainage d’enfants à proximité de chez soi.

> "Sonar" , quinze minutes de parole pour évoquer une oeuvre d’art plastique au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes comme initiées. Une chronique de Catherine Wloszczowski.