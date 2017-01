Le Midi, du lundi au vendredi... à midi !

Lundi 2 janvier :

> La chronique "jeu" par Thomas Vuarchex.

> Entretien avec Céline Grolleau, comédienne et metteure en scène, à propos de la pièce "Les Reines" de Normand Chaurette, jouée à la Salle Vasse (Nantes) les jeudi 5 et vendredi 6 janvier.

Mardi 3 janvier :

> La chronique "Je Lire" ou l’actualité des lectures d’Henri Landré.

> "Les clés de la science" , Une chronique mensuelle de vulgarisation scientifique écrite et présentée par Corentin Guigot, montée par Maxime Evain.

> Une interview de Ahmed Madani, metteur en scène, à propos du spectacle "F(l)ammes" qui sera joué au Grand T (Nantes) du 17 au 24 janvier 2017.

Mercredi 4 janvier :

> "La bande-son" , une chronique de Jérôme Romain axée sur la musique au cinéma, parce que la musique d’un film est parfois plus connue que le film lui-même !

Jeudi 5 janvier :

> Actualité politique et sociale avec la chronique Politis .

> "La chronique L.D.H." , une chronique sur les droits humains par la section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des Droits de l’Homme.

Vendredi 6 janvier :

> "L’Agenda Archi" , le rendez-vous mensuel de la Maison Régionale de l’Architecture en Pays de la Loire, présentée par Marie Sevère-Pinson.

> "Sonar" , quinze minutes de parole pour évoquer une oeuvre d’art plastique au travers du regard d’une ou plusieurs personnes, néophytes comme initiées. Une chronique de Catherine Wloszczowski.