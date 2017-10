Parlez-vous numérique ? Réponse le 2 novembre avec Michto !

On appelle ça de la présence active de proximité. Un terme technique qui consiste à faire du lien avec les habitants des aires d’accueil de Nantes métropole. Autour d’un café, dehors ou dans la caravane, les médiateurs sociaux de l’association Les Forges recueillent les avis des uns et des autres, pour les faire remonter aux assistants sociaux, aux techniciens de la Métropole ou aux associations partenaires.

Derrière cet aspect convivial, la création de ce lien, plusieurs objectifs : identifier les situations de non recours au droit commun (accès à la santé, aux dispositifs sociaux, inscription à l’école ou aux formations professionnelles etc.) Mais aussi, comme en cette fin d’octobre, proposer aux Voyageurs des sensibilisations à l’utilisation des outils numériques.

Pour tchatter avec la famille. Aussi, pour négocier cette fracture 2.0 qui voit fermer, les uns après les autres, les guichets du service public. Et isole de plus en plus de bénéficiaires, pourtant déjà éloignés de ces réponses sociales.

Ce jeudi 2 novembre, visite guidée sur une aire d’accueil de la Métropole avec Fiona Furaut et Grégory Ouvrard, médiateurs sociaux aux Forges.

Réalisation : Pierre-Yves Bulteau (pour l’ADGVC 44)

Musique : La caravane passe feat Erika Serre

Michto ! tient à remercier Fiona et Greg pour cette balade des plus instructives. Sans oublier Marcel, Sabrina, Serge, Béa et "la" Katia.