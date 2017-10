Quel avenir pour les commerçants de la Beaujoire ? Michto ! vous répond le 19 octobre

Livraison prévue : été 2022. Quelle place pour les commerçants ? Pour le savoir, Michto ! est partie à la rencontre de Jean-Yves Hamon, leur président et membre de la "communauté" des gens du voyage.

Dans ce deuxième épisode de Michto ! - la chronique des Voyageurs portée par l’Association départementale des gens citoyens (ADGVC 44) - nous continuons de nous intéresser à la famille...

Cette fois-ci, une famille particulière : celle des commerçants-ambulants du stade de la Beaujoire.

Ils sont 19, font travailler les soirs de matchs jusqu’à 300 personnes (fournisseurs et vendeurs) et sont inquiets depuis l’annonce par Nantes métropole et du groupe Kita de la construction du "YelloPark", dont la livraison est prévue à l’été 2022.

Dans ce projet pharaonique, quelle place va leur être réservée ? Comme à Bordeaux, vont-ils se voir reléguer à 1 km du nouveau stade des Girondins ?

C’est pour lever ces inquiétudes et faire connaître leurs craintes à Johanna Rolland et aux Nantais qu’ils ont organisé, le 27 septembre dernier, une conférence de presse à laquelle a assisté la plupart des médias nantais.

A la tête des commerçants-ambulants, Jean-Yves Hamon, 3e génération de cette famille du voyage à vivre de l’avant et de l’après match nantais.

Comment représenter un groupe ? Quel est son rôle de porte-parole ? C’est à écouter le jeudi 19 octobre, à partir de 18h40. Juste après la Quotidienne.

Réalisation : Pierre-Yves Bulteau (pour l’ADGVC 44)

Programmation musicale :

« Ils vendent tout », par Thomas Pitiot et Loïc Lantoine

« Je suis le mur », par Thomas Pitiot