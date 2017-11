SONOLAB, le 8 novembre à 10h et le 12 à 11h

La principale activité de CORTO LOISIRS consiste à organiser des formules de loisirs pour enfants et adolescents en mettant en place des loisirs novateurs prenant en compte la personnalité de l’individu ainsi que la dimension collective. Cette collectivité reste à dimension humaine puisque la composition des groupes se situe en général entre 15 et 25 participants.

Au delà de ce caractère novateur, ils défendent une certaine idée du développement de l’enfant et de sa façon d’appréhender le monde en étant “acteur” au sein d’une formule thématique (aventures, énigmes, reportages...). Ce thème porteur permet d’axer principalement nos objectifs sur la découverte et l’échange.

Les 9 enfants de CM1 et CM2 des écoles du quartier qui ont participé à ce séjour organisé du 23 au 27 octobre par Corto Loisirs sont venus, pour les besoins de leur enquête, visiter les studios de Jet et nous raconter ce qu’ils pensent de leur quartier, de notre quartier : Bellevue.

Merci à Ahmad, Assia, Cilay, Inaïa, Maïssa, Mancia, Mareme, Sarah et à leurs animateurs Jonas et Sarah.