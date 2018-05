SONOLAB, le 9 mai 2018 à 10h - rediff le 13 à 11h

Une coloradio, c’est 5 jours pour accompagner 12 enfants de 9/11 ans à la réalisation d’une émission.

Avec les enfants de la CCAS, cette fois, nous sommes allés explorer le Musée d’Art de Nantes (ré)ouvert, il y a presque un an maintenant.

Le groupe de petits reporters a pu bénéficier d’une visite guidée axée sur les techniques de peinture à travers plusieurs œuvres du musée et ensuite s’essayer à ces techniques grâce à un atelier pratique.

Ils ont également eu la chance de rencontrer plusieurs salariées du musée afin de les interviewer pour en savoir plus sur leur métier et sur le musée.

De retour à la radio, ils ont réfléchi à l’ordre de l’émission, aux chroniques, ils ont réalisé le montage des interviews et des micro-trottoirs. Les apprentis animateurs ont bien sûr écrit leur textes et choisi les musiques de leur émission.

Lors de la dernière demie-journée, ils ont enregistré cette émission dans les conditions du direct dans les studios de Jet.

Crédit photo : Pauline DCS

Bravo à Abigaëlle, Alexandre, Alice, Elyas, Éloïse, Florine, Mark, Olympe, Owen, Rose, Zoé et merci pour leur enthousiasme !

Merci aux animateur.rices de la colo,

Merci à Laure Rodier,

Merci à la CCAS et particulièrement à Samuel Landier, Christine Aliphat et Izaline Lehuede.

Merci à Pauline Duchassin pour les photos

Et bien sur merci à toute l’équipe du musée pour leur accueil chaleureux et particulièrement à Juliane Link, Marina Becan, et Alice Dinechin,

