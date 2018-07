SONOLAB, le 1 août 2018 à 12h, rediff le 5 à 10h

Des enfants de 9 à 13 ans qui créent en une semaine une émission de radio diffusée sur les ondes, c’est l’objectif d’une COLORADIO !

Avec les enfants de l’ARPEJ de Rezé (Club Junior et Château) et de l’association Parrain Par Mille (Dervallière, Rezé et Nantes) nous sommes partis à la découverte de notre patrimoine sur le site de Saint Lupien, à Rezé.

C’est là que notre troupe de reporters en herbe à pu découvrir le CHRONOGRAPHE, un musée consacré à l’archéologie, qui propose en ce moment une exposition temporaire consacrée aux Vikings, en supplément de l’exposition permanente qui traite des vestiges gallo-romains retrouvés dans la région nantaise.

Au programme, visite, interviews et atelier fouille ! Les enfants ont appris comment se passe une fouille archéologiques, les outils utilisés, etc... Ils ont également interrogé l’équipe du musée et visité les coulisses du Chronographe.

En plus de tout ça, les enfants ont eu la chance de pouvoir rencontrer Nicolas Lacoste, archéologue à Nantes, qui leur a dévoilé les secrets des réserves archéologiques de Nantes Métropole (site Morrhonnière.)

Une fois revenu à la radio, ils ont réalisé le conducteur de leur émission et rédigé les différentes chroniques qu’ils souhaitaient présenter. Ils ont également choisi la musique de leur Pause Musicale.

Lors de la dernière demie-journée, ils ont enregistré cette émission dans les conditions du direct dans les studios de Jet FM.

Merci à Abduragim, Aminata, Bafodé, Constance, Jonathan , Loup, Luciana, Nouha, Thiphanie et Ranime pour leur énergie et leur curiosité sans limites !

Merci à Clément, Gustave et Titouan,

Merci à Laure Rodier,

Merci à toute l’équipe du Chronographe : Maud, Pierre et Elven Merci à Nicolas Lacoste Merci à FR3 Pays de la Loire et à Ouest France d’avoir suivi notre projet, Et merci à l’opération C’EST MON PATRIMOINE !

crédits photo : Clément Berthou